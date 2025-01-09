Friday, 10 January 2025 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطنية لحقوق الإنسان تنظم حلقة نقاشية لدعم المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة

1/9/2025 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬دعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وكذلك‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وفق‭ ‬التوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬لضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬الرجوع‭ ‬للجريمة‭.‬

افتتح‭ ‬الفعالية‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مرحبًا‭ ‬بالمشاركين‭ ‬ومبينًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬جاءت‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬التشاوري‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬ومناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بمتابعة‭ ‬ضمان‭ ‬حقوقهم‭
‬والعمل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬لتسهيل‭ ‬حياتهم‭ ‬و‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

شهدت‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬بمقر‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مشاركة‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬التشاوري‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبعض‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬ومناقشة‭ ‬الصعوبات‭ ‬واستعراض‭ ‬الفرص‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭.‬

كما‭ ‬هدفت‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬ودمج‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬التنقل،‭ ‬وتحديد‭ ‬المعوقات‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬الفعلية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬واقتراح‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لضمان‭ ‬تمتعهم‭ ‬بمختلف‭ ‬الحقوق،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتقوية‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬لاحتضان‭ ‬المستفيدين‭ ‬وتسهيل‭ ‬اندماجهم‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09012025000055011008ID1109074896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث