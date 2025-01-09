الوطنية لحقوق الإنسان تنظم حلقة نقاشية لدعم المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬الفعالية‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مرحبًا‭ ‬بالمشاركين‭ ‬ومبينًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬جاءت‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬التشاوري‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬ومناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بمتابعة‭ ‬ضمان‭ ‬حقوقهم‭

‬والعمل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬لتسهيل‭ ‬حياتهم‭ ‬و‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

شهدت‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬بمقر‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مشاركة‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬التشاوري‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبعض‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬ومناقشة‭ ‬الصعوبات‭ ‬واستعراض‭ ‬الفرص‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭.‬

كما‭ ‬هدفت‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬ودمج‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬التنقل،‭ ‬وتحديد‭ ‬المعوقات‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬الفعلية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬واقتراح‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لضمان‭ ‬تمتعهم‭ ‬بمختلف‭ ‬الحقوق،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتقوية‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬لاحتضان‭ ‬المستفيدين‭ ‬وتسهيل‭ ‬اندماجهم‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنة‭.‬

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