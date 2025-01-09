المحافظة الجنوبية تطلق حملة ((حافظ على بَرّك)) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ضمن حرص واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أطلقت المحافظة الحملة التوعوية والتثقيفية خلال موسم البر تحت عنوان «حافظ على بَرّك»، ضمن أهداف المحافظة في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في مناطق البر، بحضور كل من العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع: مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى بلدية المنطقة الجنوبية، ومتطوعين من مركز شباب البحير.
وتنطلق هذه الحملة ضمن جهود المحافظة في التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات خلال موسم البر من خلال إطلاق مبادرات الأمن والسلامة والحفظ على النظافة وعلى الحياة الفطرية بمناطق البر، وذلك بشكل مستمر بهدف تحقيق بيئة صحية آمنة ونظيفة، ودعم المبادرات الهادفة خلال الموسم، وزيادة وعي المخيمين ومرتادي البر.
ويأتي تنظيم مثل هذه الحملات في إطار الجهود المبذولة في تعزيز الوعي الأمني والبيئي وتوعية المخيمين ومرتادي البر بأهمية الحفاظ على بيئتهم، حيث شملت الحملة التنظيف بالقرب من شجرة الحياة في منطقة البر نظراً إلى الإقبال اللافت من قبل المخيمين في هذه المنطقة.
الجدير بالذكر، أن حملة «حافظ على بَرّك» تأتي استمراراً لجهود المحافظة في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية التي تستمر في عدة مناطق في البر، وذلك من خلال إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في المبادرات والحملات التوعوية التي تتبناها المحافظة الجنوبية.
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