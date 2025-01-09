المحافظة الجنوبية تطلق حملة ((حافظ على بَرّك)) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والحفظ‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬وعلى‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬بمناطق‭ ‬البر،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬ونظيفة،‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬وزيادة‭ ‬وعي‭ ‬المخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والبيئي‭ ‬وتوعية‭ ‬المخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئتهم،‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬الحملة‭ ‬التنظيف‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البر‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬اللافت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المخيمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬حافظ‭ ‬على‭ ‬بَرّك‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬البر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

كلمات دالة