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ندوة حول آفاق وتحديات المياه المعبأة بدول الخليج 14 يناير الجاري

1/9/2025 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تناقش‭ ‬ندوة‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬وتحديات‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬فرع‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬القصيم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬القصيم،‭ ‬قضية‭ ‬استهلاك‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬تلقي‭ ‬الندوة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬انتشار‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬واستهلاكها‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بغية‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بالجوانب‭ ‬المختلفة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬ليكون‭ ‬تصرف‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬وسلوكهم‭ ‬نحو‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬المعبأة‭ ‬واعيا‭ ‬ومدروسا‭.‬

وتعقد‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفنبيك‭ ‬بريدة‭ ‬لتناقش‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور
والموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بتعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬وتقليل‭ ‬تكاليفها‭ ‬وأضرارها‭ ‬المنظورة‭ ‬وغير‭ ‬المنظورة،‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بالجوانب‭ ‬المختلفة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬توعيتهم‭ ‬بنوعية‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬المزودة‭ ‬للمنازل،‭ ‬إذ‭ ‬سيخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتقديم‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬فيما‭ ‬سيخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للزيارات‭ ‬الميدانية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المحمود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والتشريعيين،‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والمياه‭ ‬المعبأة‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الجلعود‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬لاستخدام‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬لمصانع‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة،‭ ‬واستهلاك‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ومصانع‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فهد‭ ‬الراشد‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مصانع‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديات‭ ‬ومخاطر‭ ‬شركات‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬ظاهرة‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬انتشرت‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تضاعف‭ ‬معدل‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وحالياً‭ ‬تقدر‭ ‬مبيعات‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬العالمية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10 % ‭.‬

هذا،‭ ‬وتعتبر‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعلى‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معدلات‭ ‬استهلاك‭ ‬الفرد‭ ‬لها،‭ ‬ويبلغ‭ ‬معدل‭ ‬استهلاك‭ ‬الفرد‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعفي‭ ‬معدل‭ ‬الاستهلاك‭ ‬العالمي‭ ‬البالغ‭ ‬حالياً‭ ‬45‭ ‬لترا‭ ‬في‭ ‬العام‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬ندوات‭ ‬تنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬حول‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ليتم‭ ‬خلالها‭ ‬توثيق‭ ‬التوصيف‭ ‬الدقيق‭ ‬للوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لصناعة‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬واللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وفهم‭ ‬أسباب‭ ‬ودوافع‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬للخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬موجهة‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬تهدف‭ ‬لتعزيز‭ ‬التشريعات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلامة‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬وصحة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ورفع‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بالمياه‭ ‬المعبأة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬التكاليف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والبيئية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

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