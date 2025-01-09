رواد مجلس محافظة العاصمة يهنئون الملك بمناسبة نيل جلالته وسام القائد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع رواد مجلس محافظة العاصمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة نيل جلالته وسام القائد الذي يعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها البرلمان العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته الرائدة في خدمة القضايا العربية ومساعيه الخيرة في دعم العمل العربي المشترك.
جاء ذلك لدى استقبال الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة لضيوف المجلس من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوجهاء والأعيان وأهالي المحافظة، إذ أكد الحضور أن نيل جلالته لهذا الوسام المرموق يجسد دور جلالته المشهود في دعم السلام وتعزيز العلاقات والروابط وتدعيم أواصر المحبة بين أبناء الشعب العربي، ويعكس بشكل جلي ومشرف صورة شعب مملكة البحرين الأصيل الذي عرف منذ الأزل بالتآخي والمحبة والتعاون مع أشقائه، مشيرين إلى أن إنجازات جلالته الإقليمية والدولية مدعاة فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.
كما أشاد ضيوف مجلس محافظة العاصمة بالإنجاز المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بحصوله على لقب بطولة كأس الخليج العربي (26) للمرة الثانية في تاريخه، والذي عكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الوطنية بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، متمنين لكل الرياضيين البحرينيين تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المحافل الإقليمية والعالمية.
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