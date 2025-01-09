رواد مجلس محافظة العاصمة يهنئون الملك بمناسبة نيل جلالته وسام القائد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لضيوف‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬والوجهاء‭ ‬والأعيان‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬الحضور‭ ‬أن‭ ‬نيل‭ ‬جلالته‭ ‬لهذا‭ ‬الوسام‭ ‬المرموق‭ ‬يجسد‭ ‬دور‭ ‬جلالته‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬وتدعيم‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬العربي،‭ ‬ويعكس‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬ومشرف‭ ‬صورة‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيل‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬منذ‭ ‬الأزل‭ ‬بالتآخي‭ ‬والمحبة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬أشقائه،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬جلالته‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬مدعاة‭ ‬فخر‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬ضيوف‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬26‭) ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬والذي‭ ‬عكس‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الرياضة‭ ‬الوطنية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬متمنين‭ ‬لكل‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

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