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المحافظة الشمالية تكرم الجهات الداعمة والمتعاونة في فعاليات الأعياد الوطنية

1/9/2025 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬راشد‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬لامست‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬واستذكار‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬ورموز‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬الناجحة‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادرات‭ ‬الخطة‭. ‬

‭ ‬واستعرض‭ ‬المحافظ‭ ‬نتائج‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬أعياد‭ ‬الوطن‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬الرضا‭ ‬90‭%‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬وتطويرها‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭.‬

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