المحافظة الشمالية تكرم الجهات الداعمة والمتعاونة في فعاليات الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام علي بن عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في فعاليات الأعياد الوطنية التي أقيمت طوال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بحضور العميد عبدالله راشد معنطر نائب المحافظ.
وأكد أن المحافظة تميزت في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار شهر ديسمبر، وأن هذه الفعاليات لامست مختلف شرائح المجتمع البحريني والتي جمعت بين إحياء الموروث واستذكار تاريخ وحضارة ورموز البحرين، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بالتوافق مع الخطة الوطنية «بحريننا» التي جاءت في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم في الحفاظ على الهوية البحرينية الأصيلة، منوها بالجهود الناجحة لوزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، في تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة.
واستعرض المحافظ نتائج استطلاع رأي الجمهور خلال فعاليات المحافظة في أعياد الوطن التي تجاوزت فيها نسبة الرضا 90%، مؤكدا الاستمرار في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية وتطويرها إلى الأفضل.
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