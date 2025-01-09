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وزارة الإسكان تواصل إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين

1/9/2025 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استخدام خاصية السحب الإلكتروني لتوزيع خدمات التمليك بالمدن الإسكانية

تنفيذاً‭ ‬لأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتوفير‭ ‬6900‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬واصلت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إجراءات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬خاصية‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لتوزيع‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك‭ ‬المخصصة‭ ‬بالمدن‭ ‬الإسكانية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لخدمات‭ ‬التمليك‭ ‬تتم‭ ‬بصورة‭ ‬سلسة‭ ‬وواضحة،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة‭ ‬بتوضيح‭ ‬الإجراءات‭ ‬وشرحها‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين،‭ ‬وعرض‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬لعملية‭ ‬السحب،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬استمرار‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬لإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تسلم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ومجددة‭ ‬تهنئتها‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬المواطنون‭ ‬المستفيدون‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتهم‭ ‬لحصولهم‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬التمليك،‭ ‬مشيدين‭ ‬بسهولة‭ ‬الإجراءات‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬والتعاون‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

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