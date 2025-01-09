وزارة الإسكان تواصل إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استخدام خاصية السحب الإلكتروني لتوزيع خدمات التمليك بالمدن الإسكانية
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير 6900 خدمة إسكانية للمواطنين، واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستفيدين، حيث استقبل فريق العمل بالوزارة عدداً من المواطنين المستفيدين من خدمات التمليك، من خلال استخدام خاصية السحب الإلكتروني لتوزيع خدمات التمليك المخصصة بالمدن الإسكانية.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن إجراءات السحب الإلكتروني لخدمات التمليك تتم بصورة سلسة وواضحة، حيث يقوم فريق العمل بالوزارة بتوضيح الإجراءات وشرحها للمواطنين المستفيدين، وعرض الخيارات المتاحة لعملية السحب، مؤكدةً استمرار التواصل مع المواطنين على مدار الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات تسلم الخدمات الإسكانية، ومجددة تهنئتها للمنتفعين من أمر توزيع الخدمات الإسكانية.
من جانبهم، أعرب المواطنون المستفيدون عن بالغ سعادتهم لحصولهم على خدمة التمليك، مشيدين بسهولة الإجراءات أثناء عملية السحب على الخدمة والتعاون الذي قدمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
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