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وكيل شؤون الشباب: دعم المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب من ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم في شتى المجالات

1/9/2025 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ودمج‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬الأستاذة‭ ‬وفيقة‭ ‬خليل‭ ‬جمال‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬فرصًا‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وبين‭ ‬الوكيل‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بغرض‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬وضمان‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬وفيقة‭ ‬خليل‭ ‬حرص‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬شبابية‭ ‬ورياضية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭ ‬واكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭.‬

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