وكيل شؤون الشباب: دعم المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب من ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم في شتى المجالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب أن الوزارة تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة المثمرة مع الأولمبياد الخاص البحريني بهدف توفير فرص تدريبية لذوي الإعاقة ودمج مختلف احتياجاتهم في البرامج والفعاليات التي تنظمها الوزارة، مشدداً على التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب من ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم في شتى المجالات والعمل على توفير بيئة شاملة تتيح لهم تحقيق تطلعاتهم والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة شؤون الشباب مع الأستاذة وفيقة خليل جمال المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني، وذلك لبحث ومناقشة المبادرات المشتركة بين الجانبين، بهدف منح ذوي العزيمة فرصًا إضافية في برامج وزارة شؤون الشباب.
وبين الوكيل أن وزارة شؤون الشباب حرصت على إشراك ذوي الإعاقة في مختلف البرامج والفعاليات التي تنظمها، وإدماجهم في برامج المراكز الشبابية ومراكز تمكين الشباب، وذلك بما يتسق مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، بغرض دعم ذوي العزيمة، وضمان تلبية احتياجاتهم بما يعزز تطلعاتهم.
من جانبها أكدت الأستاذة وفيقة خليل حرص الأولمبياد الخاص البحريني على التعاون مع وزارة شؤون الشباب عبر تطوير برامج شبابية ورياضية تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، وتتيح لهم فرصة المشاركة في الفعاليات والبرامج التي تنظمها الوزارة، مشيدة بالبرامج التي تقدمها وزارة شؤون الشباب في مختلف الجوانب الشبابية والرياضية التي تمنح من خلالها ذوي العزيمة مساحة واسعة للمشاركة فيها واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات.
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