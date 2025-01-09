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الكرملين يتابع من كثب تطور الوضع بشأن غرينلاند بعد تصريحات ترامب

1/9/2025 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتابع‭ ‬من‭ ‬كثب‮»‬‭ ‬الكلام‭ ‬‮«‬اللافت‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬هدد‭ ‬بضم‭ ‬منطقة‭ ‬غرينلاند‭ ‬الدنماركية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬حيث‭ ‬لروسيا‭ ‬مصالح‭ ‬كبيرة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭: ‬‮«‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬منطقة‭ ‬لمصالحنا‭ ‬الوطنية‭ ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬فيها‭ ‬وسنستمر‭ ‬بذلك‭. ‬نتمنى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستعدون‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نتابع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬التطور‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬التصريحات‮»‬‭. ‬وتزداد‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬أهميتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ومواردها‭ ‬المنجمية‭ ‬المفترضة‭. ‬وللولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬غرينلاند‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رفض‭ ‬ترامب‭ ‬استبعاد‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬لضم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الدنماركية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬صرح‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غرينلاند‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬مطلقة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والحرية‭ ‬عبر‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وأثارت‭ ‬تصريحاته‭ ‬هذه‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدنمارك‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعلنت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬غرينلاند‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها،‭ ‬بعدما‭ ‬اقترح‭ ‬ترامب‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الدنماركية‭. ‬وقالت‭ ‬كالاس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اسئلة‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غرينلاند‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدنمارك‭
‬علينا‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬غرينلاند‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬كالاس‭ ‬أنها‭ ‬تحدثت‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميته‭ ‬فريدريكسن‭ ‬بعد‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدنماركية‭ ‬والأمريكية‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬قالت‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬يهتم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬بالقطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية،‭ ‬سواء‭ ‬للأمن‭ ‬أو‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير،‭ ‬رفض‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استبعاد‭ ‬القيام‭ ‬بتحرك‭ ‬عسكري‭ ‬لضم‭ ‬جزيرة‭ ‬غرينلاند‭ ‬الدنماركية‭ ‬المتمتعة‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭. ‬

المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬نوه‭ ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الفهم‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الزعماء‭ ‬الأوروبيين‭. ‬ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الدنماركي‭ ‬لارس‭ ‬لوك‭ ‬راسموسن‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء،‭ ‬معلنا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭.

تضم‭ ‬غرينلاند‭ ‬مخزونات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المعادن‭ ‬والنفط‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬واليورانيوم‭ ‬محظور‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬موقعا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭.

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