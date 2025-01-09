الكرملين يتابع من كثب تطور الوضع بشأن غرينلاند بعد تصريحات ترامب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
موسكو- (أ ف ب): أكد الكرملين أمس الخميس أنه «يتابع من كثب» الكلام «اللافت» للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بضم منطقة غرينلاند الدنماركية الواقعة في القطب الشمالي حيث لروسيا مصالح كبيرة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «القطب الشمالي منطقة لمصالحنا الوطنية نحن موجودون فيها وسنستمر بذلك. نتمنى المحافظة على السلام والاستقرار في هذه المنطقة ومستعدون للتفاعل مع كل الأطراف في سبيل ذلك».
وأضاف «نتابع من كثب التطور اللافت الذي يبقى لحسن الحظ حتى الآن عند مستوى التصريحات». وتزداد المنافسة في المنطقة القطبية الشمالية بسبب أهميتها الاستراتيجية ومواردها المنجمية المفترضة. وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في غرينلاند. وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء رفض ترامب استبعاد اللجوء إلى القوة لضم هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي. وسبق أن صرح أن السيطرة على غرينلاند تشكل «ضرورة مطلقة للأمن الوطني والحرية عبر العالم».
وأثارت تصريحاته هذه احتجاجات واسعة في العواصم الأوروبية التي دعت إلى احترام سيادة الدنمارك على هذه المنطقة. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الخميس أنه ينبغي احترام سيادة غرينلاند ووحدة أراضيها، بعدما اقترح ترامب الاستحواذ على هذه الأرض الدنماركية. وقالت كالاس ردا على اسئلة صحفيين في بروكسل إن «غرينلاند جزء من الدنمارك
علينا احترام سيادة غرينلاند ووحدة أراضيها».
وأكدت كالاس أنها تحدثت إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد تعليقات ترامب. وأضافت «أكدت أن العلاقات الدنماركية والأمريكية جيدة للغاية». وتابعت: «كما قالت أيضا إنه من الجيد أن يهتم الرئيس المنتخب بالقطب الشمالي، وهي منطقة مهمة للغاية، سواء للأمن أو لتغير المناخ». وقبل أقل من أسبوعين من موعد تسلمه مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير، رفض الملياردير الجمهوري الثلاثاء استبعاد القيام بتحرك عسكري لضم جزيرة غرينلاند الدنماركية المتمتعة بحكم ذاتي.
المستشار الألماني أولاف شولتس نوه بحالة من «عدم الفهم» لدى الزعماء الأوروبيين. ودعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن من جهته إلى الهدوء، معلنا أن بلاده «منفتحة على الحوار مع الأمريكيين حول كيفية التعاون» في الدائرة القطبية الشمالية.
تضم غرينلاند مخزونات كبيرة من المعادن والنفط رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور في الجزيرة التي تحتل موقعا استراتيجيا في منطقة القطب الشمالي حيث توجد في الأساس قاعدة عسكرية أمريكية.
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