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زيلينسكي يطالب ألمانيا بمزيد من المساعدات قبل عودة ترامب

1/9/2025 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

قاعدة‭ ‬رامشتين‭ ‬الجوية‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مجددا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بإرسال‭ ‬قوّات‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بغية‭ ‬‮«‬إرغام‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخشى‭ ‬كييف‭ ‬تضاؤل‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬عودة‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬إلى‭ ‬سدّة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬فصلا‭ ‬جديدا‮»‬‭ ‬لأوروبا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬لشركاء‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬رامشتاين‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قرب‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬

وهو‭ ‬يرى‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬حقبة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالفرص‮»‬،‭ ‬حتّى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬يخفي‭ ‬شكوكه‭ ‬بشأن‭ ‬جدوى‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬واشنطن‭ ‬لكييف‭ ‬بغية‭ ‬صدّ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأراضيها‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وأكّد‭ ‬زيلينكسي‭ ‬أمام‭ ‬ممثّلي‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬دولة‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬فصلا‭ ‬جديدا‭ ‬يبدأ‭ ‬لأوروبا‭ ‬والعالم‭ ‬بأسره‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬فيه‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬والاعتماد‭ ‬بعضنا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أعظم‭ ‬معا‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتشار‭ ‬كتائب‭ ‬تابعة‭ ‬لشركاء‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأدوات‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬إرغام‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬الأفكار‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬بساط‭ ‬البحث‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تكلّف‭ ‬بصون‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭. ‬ويعدّ‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬رامشتاين‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬سيخلفه‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭. ‬وأعلن‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قيمتها‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ (‬485‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭). ‬

وتتضمّن‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬إضافية‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬ومزيدا‭ ‬من‭ ‬الذخائر،‭ ‬وذخائر‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬وعتادا‭ ‬آخر‭ ‬لدعم‭ ‬طائرات‭ ‬اف‭-‬16‭ ‬الأوكرانية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬أوستن‭. ‬وشدّد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يعنينا‭ ‬جميعا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ابتلع‭ ‬بوتين‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فإن‭ ‬شهيّته‭ ‬ستزداد‭ ‬حتما‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬تكثر‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬شروط‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬كيفية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬سحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعمها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬مستعدّ‭ ‬لتولّي‭ ‬الدفّة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرّحت‭ ‬كبيرة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للتكتّل‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستستمرّ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭. ‬ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬ترسانة‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‮»‬‭ ‬لاستخدامها‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬وخارجها‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬هي‭ ‬أمر‭ ‬غيّر‭ ‬بالفعل‭ ‬طبيعة‭ ‬الحرب‭ (...) ‬المسيّرات‭ ‬تردع‭ ‬العدو،‭ ‬تبقيه‭ ‬على‭ ‬مسافة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬شكلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬لكييف‭ ‬في‭ ‬تصديها‭ ‬للغزو‭ ‬الروسي‭ ‬موفرة‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬65‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وتلي‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ألمانيا‭ ‬الداعم‭ ‬الثاني‭ ‬لكييف‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬لكن‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لكي‭ ‬تحسم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأكثر‭ ‬عديدا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

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