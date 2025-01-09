موناكو لاستعادة التوازن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
موناكو – (أ ف ب): يبحث موناكو عن استعادة التوازن بعد جمعه أربع نقاط فقط في آخر أربع مراحل، عندما يحل ضيفا على نانت اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يتطلع باريس سان جرمان الى مواصلة سيره بثبات نحو الاحتفاظ باللقب عندما يستضيف سانت إتيان الاحد.
وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، تراجعت وتيرة فريق الإمارة في الأسابيع الاخيرة بعد أن تلقى خسارتين مقابل فوز وتعادل في آخر 4 مراحل من «ليغ 1»، فضلا عن خسارتين في دوري أبطال أوروبا قبل ان يستهل العام بخسارته امام سان جرمان في مواجهة كأس الأبطال الفرنسية التي أقيمت في الدوحة (0-1) الاحد.
لكنّ المدرب النمسوي لفريق الإمارة أدي هوتر الذي جدد عقده لعامين أخيرا، أكد أنه «ليس قلقا».
وأوضح «لقد أضيفت الى روزنامتنا هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا».
لكنّ مدرب موناكو اعترف بأنّ فريقه خاض مباريات سيئة في المباريات التي سقط فيها امام مرسيليا (1-2) ونيس (1-2) في الدوري، وامام بنفيكا (3-2) في المسابقة القارية المرموقة.
وشرح هوتر «اليوم لا نزال في المنافسة على جميع البطولات. لكننا لسنا راضين بنسبة مائة في المائة، على سبيل المثال عن النتيجة ضد بنفيكا حيث كان من الممكن أن تسير المباراة بشكل مختلف».
وجزم قائلا عشية خوض مباراته الأولى في الدوري هذا العام «يتعين علينا إيجاد مستوى أفضل لتقديم أداء أفضل واستعادة قدرتنا على الحفاظ على نظافة شباكنا وتسجيل المزيد من الأهداف».
سان جرمان لتعزيز موقعه
ويخوض مرسيليا الذي لم يخسر في مبارياته الست الاخيرة، من بينها 5 انتصارات، مباراة في المتناول مبدئيا امام رين صاحب المركز الثالث عشر.
ويدخل مرسيليا الى هذه المرحلة متسلحا بفوزه الكبير على لوهافر 5-1 مطلع العام الجديد متابعا مشواره بثبات نحو حجز مكان له للعودة الى دوري الأبطال.
ويتطلع سان جرمان الى تعزيز موقعه في صدارة الترتيب متسلحا بمعنويات مرتفعة بعد عودته من العاصمة القطرية الدوحة بلقبه الاول هذا العام، كما وتمديد سلسلة مبارياته بلا هزيمة الى 8 تواليا عندما يستضيف سانت اتيان المتعثر وصاحب المركز الخامس عشر.
وقاد المهاجم الدولي عثمان ديمبيليه سان جرمان الى الاحتفاظ بلقب كأس الأبطال للمرة الثالثة تواليا بتسجيله هدف الفوز على موناكو 1-0 الأحد أمام 39682 متفرجا على ملعب 974 المونديالي في الدوحة.
ويأمل ليل في متابعة ضغطه على موناكو الثالث عندما يحل ضيفا على اوكسير الطموح وصاحب المركز التاسع الجمعة، فيما يلتقي غدا السبت ليون مع بريست، ونيس مع رينس.
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