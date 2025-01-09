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موناكو لاستعادة التوازن

1/9/2025 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

موناكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬موناكو‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬بعد‭ ‬جمعه‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مراحل،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يتطلع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬سيره‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬الاحد‭.‬

وبعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬تراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬خسارتين‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستهل‭ ‬العام‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ (‬0-1‭) ‬الاحد‭.‬

لكنّ‭ ‬المدرب‭ ‬النمسوي‭ ‬لفريق‭ ‬الإمارة‭ ‬أدي‭ ‬هوتر‭ ‬الذي‭ ‬جدد‭ ‬عقده‭ ‬لعامين‭ ‬أخيرا،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬قلقا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أضيفت‭ ‬الى‭ ‬روزنامتنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬مدرب‭ ‬موناكو‭ ‬اعترف‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬خاض‭ ‬مباريات‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬امام‭ ‬مرسيليا‭ (‬1-2‭) ‬ونيس‭ (‬1-2‭) ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وامام‭ ‬بنفيكا‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭.‬

وشرح‭ ‬هوتر‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭. ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬راضين‭ ‬بنسبة‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬ضد‭ ‬بنفيكا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

وجزم‭ ‬قائلا‭ ‬عشية‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬واستعادة‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكنا‭ ‬وتسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬


سان‭ ‬جرمان‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬

ويخوض‭ ‬مرسيليا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬انتصارات،‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬مبدئيا‭ ‬امام‭ ‬رين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

ويدخل‭ ‬مرسيليا‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬متسلحا‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬5‭-‬1‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬متابعا‭ ‬مشواره‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويتطلع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬متسلحا‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬بلقبه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬وتمديد‭ ‬سلسلة‭ ‬مبارياته‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭ ‬الى‭ ‬8‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬سانت‭ ‬اتيان‭ ‬المتعثر‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وقاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬1-0‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬39682‭ ‬متفرجا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬974‭ ‬المونديالي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

ويأمل‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ضغطه‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬اوكسير‭ ‬الطموح‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬ليون‭ ‬مع‭ ‬بريست،‭ ‬ونيس‭ ‬مع‭ ‬رينس‭.‬



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