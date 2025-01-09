فلومار تعيد افتتاح أحدث فروعها في مجمع السيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
تصوير محمود بابا:
أعادت فلومار، العلامة التجارية التركية المتخصصة في مجال الماكياج، افتتاح أحدث فروعها في مجمع السيف، وذلك بحضور د. عائشة هلال، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.
وعبرت السفيرة التركية لدى البحرين عن سعادتها بافتتاح الفرع الجديد للعلامة التجارية التي تتواجد في المملكة منذ 22 عاما عبر 5 فروع متفرقة وتحظى بإقبال واسع من الفتيات والسيدات.
وكشفت سيدة الأعمال ماجدة آختر زادة عن خطة لافتتاح فروع جديدة للعلامة التجارية في مجمعات تجارية كبرى.. في الوقت الذي أشارت إلى أنه يأتي افتتاح فروع جديدة بسبب الجودة العالية التي تحظى بها المنتجات مقابل السعر المناسب. من جانبها، تحدثت مديرة تسويق العلامة التجارية إيفا شلهوب عن طرح مجموعات جديدة ومتنوعة تزامنا مع افتتاح الفرع الجديد، تتضمن مجموعات تم تصنيعها من منتجات نباتية تحافظ على البشرة صحية وحيوية.
تم تصميم المتجر وفق أحدث أساليب التصميم، ويقدم مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل التي تتضمن مواد محفزة للبشرة مثل الفيتامين سي وحمض الهيالورونيك من أجل إطلالة جذابة وعصرية في مختلف الأوقات والمناسبات.
الجدير بالذكر ان العلامة التجارية فلورمار تتمتع بخبرة تصل إلى 70 عامًا في مجال التجميل كرائدة في السوق التركي والعالمي في أكثر من 70 دولة وتحظى بشعبية واسعة في أوساط عشاق المكياج بتشكيلتها الرائعة والمتطورة.
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