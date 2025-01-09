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فلومار تعيد افتتاح أحدث فروعها في مجمع السيف

1/9/2025 3:16:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬‮

تصوير‭ ‬محمود‭ ‬بابا‭:‬‮

أعادت‭ ‬فلومار،‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الماكياج،‭ ‬افتتاح‭ ‬أحدث‭ ‬فروعها‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عائشة‭ ‬هلال،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعبرت‭ ‬السفيرة‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بافتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬عبر‭ ‬5‭ ‬فروع‭ ‬متفرقة‭ ‬وتحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭.‬

وكشفت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ماجدة‭ ‬آختر‭ ‬زادة‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مجمعات‭ ‬تجارية‭ ‬كبرى‭.. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬بسبب‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المنتجات‭ ‬مقابل‭ ‬السعر‭ ‬المناسب‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬تحدثت‭ ‬مديرة‭ ‬تسويق‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬إيفا‭ ‬شلهوب‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد،‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬تم‭ ‬تصنيعها‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬نباتية‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬البشرة‭ ‬صحية‭ ‬وحيوية‭.
‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المتجر‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬أساليب‭ ‬التصميم،‭ ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مواد‭ ‬محفزة‭ ‬للبشرة‭ ‬مثل‭ ‬الفيتامين‭ ‬سي‭ ‬وحمض‭ ‬الهيالورونيك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلالة‭ ‬جذابة‭ ‬وعصرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوقات‭ ‬والمناسبات‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬فلورمار‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجميل‭ ‬كرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬التركي‭ ‬والعالمي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬وتحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬عشاق‭ ‬المكياج‭ ‬بتشكيلتها‭ ‬الرائعة‭ ‬والمتطورة‭.‬

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