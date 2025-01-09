العراق يهنئ لبنان بإنتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، لبنان شعباً وحكومةً باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني وانتخابِ جوزيف عون رئيساً للجمهورية.



وقال السوداني في بيان، اليوم الخميس، "نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخاب البرلمان جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".



وأضاف: "أن هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".



وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، وما زلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين، إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق".