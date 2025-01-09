العراق يهنئ لبنان بإنتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، لبنان شعباً وحكومةً باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني وانتخابِ البرلمان
جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
وقال السوداني في بيان، اليوم الخميس، "نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخاب البرلمان جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".
وأضاف: "أن هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".
وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، وما زلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين، إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق".
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