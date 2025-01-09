وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء الفلسطينين، وصلت أمس الأربعاء طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع.



ورافقت الطواقم الطبية إلى جنوب القطاع 17 شاحنة، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية وإغاثية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، وتقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، إضافة إلى 23 شاحنة تحمل على متنها مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس.



وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/5 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.



ويضم كادر المستشفى 126 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، يتولون تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والخداج، إضافةً إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة.



يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.