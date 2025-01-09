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فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا

1/9/2025 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة زملة الأمير غازي بالبادية الشمالية في محافظة المفرق، يوم غد الجمعة لغايات تحسين جودة الشبكات.


وذكرت الشركة في بيان، أنها ستنفذ أعمال صيانة على شبكتها ما قد يُضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن منطقة زملة الأمير غازي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 عصرا.

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