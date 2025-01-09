فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا

فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا
التاريخ
1/9/2025 3:14:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة زملة الأمير غازي بالبادية الشمالية في محافظة المفرق، يوم غد الجمعة لغايات تحسين جودة الشبكات.
وذكرت الشركة في بيان، أنها ستنفذ أعمال صيانة على شبكتها ما قد يُضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن منطقة زملة الأمير غازي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 عصرا.
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