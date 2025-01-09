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الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

1/9/2025 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.


وأعرب جلالة الملك باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالة السلطان بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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