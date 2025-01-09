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ولي العهد: يوم مميز في مادبا

1/9/2025 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين ولي العهد عبر حسابه الشخصي على الانستغرام اليوم الخميس بعد زيارة قام بها إلى محافظة مادبا.


وكتب سموه:“يوم مميز في مادبا... سعدت بالاطلاع على مراكز تعنى بخدمة أهلنا في المحافظة وتوسيع الفرص أمام الشباب”.


وافتتح سموه مركز الخدمات الحكومية الشامل في مادبا، وزار المركز المميز للطهي ومكتبة القنصل في المدينة.

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