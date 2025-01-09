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مساعدات طبية أوروبية تدخل سوريا عبر تركيا

1/9/2025 3:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل 55 طنا من المساعدات الطبية المموّلة من الاتحاد الأوروبي إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا الخميس، وفق ما أفادت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية.
في إطار جسر جوي أعلن الاتحاد الأوروبي إقامته لإيصال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا، دخلت الإمدادات عبر نقطة جيلفيغوزو الحدودية في جنوب تركيا وتم نقلها إلى مستودع في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق مريناليني سانثانام، المتحدثة باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب في جنوب تركيا.
وقالت سانثانام في تصريح "هناك جسر جوي إضافي واحد مخطّط له في شباط/فبراير"، موضحة أنه "ما زال في مرحلة التخطيط" وأن محادثات تجري "لتحديد الحجم".
والإمدادات التي سيتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية في منطقتي إدلب وحلب، تندرج في إطار الجسر الجوي الذي أعلنت بروكسل إقامته في 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو يرمي إلى دعم نظام الرعاية الصحية المتضرر.
وتضم الشحنة ثمانية آلاف حزمة مستلزمات للجراحات الطارئة وإمدادات تخدير وسوائل وريدية ومواد تعقيم وأدوية لمنع تفشي الأمراض، وفق منظمة الصحة العالمية.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر قال لورينتسو دال مونتي المحلّل المعني بشؤون التخطيط في منظمة الصحة العالمية إن "نحو نصف المستشفيات السورية خارج الخدمة".








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