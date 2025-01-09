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جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من الشرق

1/9/2025 3:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من جهة الشرق.
من جهتها، قالت ما تعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في النقب الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.








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