جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من الشرق
التاريخ
1/9/2025 3:14:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من جهة الشرق.
من جهتها، قالت ما تعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في النقب الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.
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