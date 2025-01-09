Thursday, 09 January 2025 08:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الملازم محمد محمود جبر العباسي

1/9/2025 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مدير إدارة الصيانة والمستودعات الفنية العميد المهندس جمال أبو شقير، بتشييع جثمان الملازم١ محمد محمود جبر العباسي من مرتب إدارة الصيانة إلى المقبرة الجديدة في بلدة الشونة الشمالية غرب محافظة إربد .
ونقل العميد أبو شقير ، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وشارك في تشييع الجثمان متصرف لواء الاغوار الشمالية عطوفة خالد الكساسبة و نائب مدير شرطة غرب إربد العقيد محمود النعيمات، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون








MENAFN09012025000208011052ID1109074389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث