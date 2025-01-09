تشييع جثمان الملازم محمد محمود جبر العباسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مدير إدارة الصيانة والمستودعات الفنية العميد المهندس جمال أبو شقير، بتشييع جثمان الملازم١ محمد محمود جبر العباسي من مرتب إدارة الصيانة إلى المقبرة الجديدة في بلدة الشونة الشمالية غرب محافظة إربد .
ونقل العميد أبو شقير ، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وشارك في تشييع الجثمان متصرف لواء الاغوار الشمالية عطوفة خالد الكساسبة و نائب مدير شرطة غرب إربد العقيد محمود النعيمات، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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