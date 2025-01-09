الملك يهنئ لبنان بانتخاب جوزاف عون رئيساً ويؤكد دعم الأردن لاستقراره وازدهاره

الملك يهنئ لبنان بانتخاب جوزاف عون رئيساً ويؤكد دعم الأردن لاستقراره وازدهاره
التاريخ
1/9/2025 3:09:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني ( بترا ) - هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس " لبنان الشقيق بمناسبة انتخاب فخامة العماد جوزاف عون رئيسا للدولة اللبنانية .
وقال جلالته في المنشور ": مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه."
--(بترا )
ع ط
09/01/2025 19:00:46
MENAFN09012025000117011021ID1109074316
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