الملك يهنئ لبنان بانتخاب جوزاف عون رئيساً ويؤكد دعم الأردن لاستقراره وازدهاره

عمان 9 كانون الثاني ( بترا ) - هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس " لبنان الشقيق بمناسبة انتخاب فخامة العماد جوزاف عون رئيسا للدولة اللبنانية . وقال جلالته في المنشور ": مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه." --(بترا ) ع ط 09/01/2025 19:00:46

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