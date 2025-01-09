Thursday, 09 January 2025 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني

1/9/2025 3:09:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 9 كانون الثاني ( بترا ) – زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني.
وأنشئ المركز بشراكة بين مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.
وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مراكز تميز لفنون الطهي في إربد وجرش والعقبة ومادبا.
وأشاد سمو ولي العهد بإقبال الشباب على الاستفادة من الخدمات التدريبية للمركز، مؤكدا أن المهارات التي يكتسبونها خلال التدريب ستساعدهم في الحصول على فرص عمل بالقطاع السياحي.
وبين سموه أهمية دعم مجموعة من الشباب في محافظة مادبا، لإنشاء مشاريعهم بالتعاون مع "دار أبو عبدالله"، وهي منظمة أردنية غير ربحية تركز على مبادرات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وجال سمو ولي العهد في أقسام المركز المختصة بخدمات الطعام والشراب والفندقة، واستمع إلى شرح قدمه مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة عن برامج المركز، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.
وقال الغرايبة إن المركز يدرب حاليا 75 متدربا منذ إطلاق برامجه في تشرين الثاني الماضي، لافتا إلى أن المؤسسة وقعت اتفاقية لتوظيف الدفعة الأولى من الخريجين.
ورافق سموه، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الدكتور وجيه عويس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
--(بترا )
ع ط
09/01/2025 18:34:17

MENAFN09012025000117011021ID1109074315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث