ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 9 كانون الثاني ( بترا ) – زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني.

وأنشئ المركز بشراكة بين مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مراكز تميز لفنون الطهي في إربد وجرش والعقبة ومادبا.

وأشاد سمو بإقبال الشباب على الاستفادة من الخدمات التدريبية للمركز، مؤكدا أن المهارات التي يكتسبونها خلال التدريب ستساعدهم في الحصول على فرص عمل بالقطاع السياحي.

وبين سموه أهمية دعم مجموعة من الشباب في محافظة مادبا، لإنشاء مشاريعهم بالتعاون مع "دار أبو عبدالله"، وهي منظمة أردنية غير ربحية تركز على مبادرات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وجال سمو ولي العهد في أقسام المركز المختصة بخدمات الطعام والشراب والفندقة، واستمع إلى شرح قدمه مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة عن برامج المركز، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقال الغرايبة إن المركز يدرب حاليا 75 متدربا منذ إطلاق برامجه في تشرين الثاني الماضي، لافتا إلى أن المؤسسة وقعت اتفاقية لتوظيف الدفعة الأولى من الخريجين.

ورافق سموه، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الدكتور وجيه عويس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا )

ع ط

09/01/2025 18:34:17