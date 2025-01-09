الاقتصاد الرقمي: كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن وجود خطة خلال العام الحالي للانتهاء بـ 15مركزا للخدمات الحكومية.

ولفت في حديثه لفضائية "المملكة" إلى أن المراكز الموجودة في عموم المحافظات تقدم خدمات عدة.

وأشار إلى أن عدد المراكز الحكومية للآن 6 مراكز، والخطة خلال العام الحالي الانتهاء بـ 15 مركزا حكوميا.

واستعرض سميرات عمل الوزارة ومتابعتها لرضا المواطنين، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الماضي جرت رقمنة 65% والعام الحالي ستجري رقمنة 80% والعام 2026 ستجري رقمنة 100% من الخدمات مع إعادة هندسة الإجراءات.

وبخصوص الخطة المقبلة ما بعد افتتاح مركز مأدبا لفت إلى أن كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي، والمحافظات التي بها كثافة سكانية سيكون بها أكثر من مركز وخصوصا العاصمة عمان.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح الخميس، مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا، الذي يقدم 118 خدمة تتبع لـ 24 جهة حكومية.

ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه؛ إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "سند" أو بزيارة المركز مباشرة.

وأكد ولي العهد أهمية الاستمرار في خطة التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بجميع المحافظات، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق وصول الخدمات النوعية للمواطنين.

وأشار سموه إلى ضرورة أن تشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية معظم المعاملات، بما لا يستدعي مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية إلا للمعاملات الضرورية.

واستمع ولي العهد إلى شرح قدمته مديرة مراكز الخدمات الحكومية ديما النهار، عن خدمات مركز مأدبا، الذي يمتاز بموقع استراتيجي داخل محطة الحافلات بالقرب من المركز التجاري للمدينة، مما يسهل وصول المواطنين إليه، ويخدم المناطق المجاورة، مثل ناعور وأم العمد وماعين وحسبان وذيبان.

ويعد المركز الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، السابع من نوعه ضمن خطة يجري العمل عليها لشمول جميع محافظات المملكة، إذ تم افتتاح مراكز المقابلين، والمطار، وإربد، والطفيلة، وتم الافتتاح التجريبي لمركزيّ العقبة ومعان.

ورافق سموه، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.