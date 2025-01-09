الاقتصاد الرقمي: كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي

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- Khaberni) خبرني - كشف وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن وجود خطة خلال العام الحالي للانتهاء بـ 15مركزا للخدمات الحكومية.
ولفت في حديثه لفضائية "المملكة" إلى أن المراكز الموجودة في عموم المحافظات تقدم خدمات عدة.
وأشار إلى أن عدد المراكز الحكومية للآن 6 مراكز، والخطة خلال العام الحالي الانتهاء بـ 15 مركزا حكوميا.
واستعرض سميرات عمل الوزارة ومتابعتها لرضا المواطنين، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الماضي جرت رقمنة 65% والعام الحالي ستجري رقمنة 80% والعام 2026 ستجري رقمنة 100% من الخدمات مع إعادة هندسة الإجراءات.
وبخصوص الخطة المقبلة ما بعد افتتاح مركز مأدبا لفت إلى أن كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي، والمحافظات التي بها كثافة سكانية سيكون بها أكثر من مركز وخصوصا العاصمة عمان.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح الخميس، مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا، الذي يقدم 118 خدمة تتبع لـ 24 جهة حكومية.
ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه؛ إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "سند" أو بزيارة المركز مباشرة.
وأكد ولي العهد أهمية الاستمرار في خطة التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بجميع المحافظات، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق وصول الخدمات النوعية للمواطنين.
وأشار سموه إلى ضرورة أن تشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية معظم المعاملات، بما لا يستدعي مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية إلا للمعاملات الضرورية.
واستمع ولي العهد إلى شرح قدمته مديرة مراكز الخدمات الحكومية ديما النهار، عن خدمات مركز مأدبا، الذي يمتاز بموقع استراتيجي داخل محطة الحافلات بالقرب من المركز التجاري للمدينة، مما يسهل وصول المواطنين إليه، ويخدم المناطق المجاورة، مثل ناعور وأم العمد وماعين وحسبان وذيبان.
ويعد المركز الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، السابع من نوعه ضمن خطة يجري العمل عليها لشمول جميع محافظات المملكة، إذ تم افتتاح مراكز المقابلين، والمطار، وإربد، والطفيلة، وتم الافتتاح التجريبي لمركزيّ العقبة ومعان.
ورافق سموه، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
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