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ايعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء

1/9/2025 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – ترأس وزير الداخلية اجتماعًا للأجهزة الأمنية والتنفيذية في مطار الملكة علياء الدولي تم خلاله الاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية كافة؛ لتسهيل حركة المسافرين في المطار.

وخلال الزيارة التي قام بها اليوم الخميس إلى مطار الملكة علياء الدولي، أوعز الفراية إلى الجهات المعنية كافة، بتقديم الخدمات التي تختصر وقت المسافر داخل المطار، وتقلل الجهد وتنعكس على رضا المسافر وانسيابية الحركة، وتذليل أي صعوبات تواجه المسافرين القادمين والمغادرين وكذلك المسافرين إلى محطات دولية أخرى (الترانزيت).

وجال الفراية خلال الزيارة على عدد من المواقع داخل المطار، برفقة الأجهزة الأمنية؛ للإطلاع من كثب على واقع الخدمة المقدمة.

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