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إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

1/9/2025 9:04:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة 17 جندياً "إسرائيلياً" خلال المعارك مع المقاومة شمال القطاع.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة".








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