إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين
التاريخ
1/9/2025 9:04:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة 17 جندياً "إسرائيلياً" خلال المعارك مع المقاومة شمال القطاع.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة".
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