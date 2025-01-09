بالدموع.. باريس هيلتون تشاهد منزلها يحترق على الهواء مباشرة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بقلب مفطور، عبرت النجمة الأمريكية باريس هيلتون عن حزنها الشديد، بعد مشاهدة منزلها في ماليبو يحترق "حتى الرماد" على الهواء مباشرة عبر التلفزيون.وكشفت باريس هيلتون عن تدمير منزلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي أتت على آلاف الأفدنة منذ أن بدأت يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير مئات المنازل، واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص.



وفي منشور عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، عبّرت هيلتون عن حزنها العميق، بسبب فقدان منزل الأسرة، قائلة: "الجلوس مع عائلتي ومتابعة الأخبار ومشاهدة منزلنا في ماليبو يحترق بالكامل على الهواء مباشرة هو شيء لا يجب أن يمر به أي شخص".

وأوضحت هيلتون قائلة: "هذا المنزل كان المكان الذي صنعنا فيه الكثير من الذكريات الثمينة. إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس أولى خطواته، وحلمنا فيه ببناء حياة مليئة بالذكريات الجميلة مع لندن".



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