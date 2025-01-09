أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا إلى دمشق في الأيام المقبلة، عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا، جهودنا مستمرة في هذا الشأن".



وأوضح وزير النقل التركي أنه من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.



وكانت الرحلات الدولية في مطار دمشق، استؤنفت الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.



واستأنفت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء الماضي، رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية.

RT