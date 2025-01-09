اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزير التعاون المشترك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفقت غرفتا تجارة عمان والشارقة، على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة لجهة التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات لدى الجانبين بما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.
وبحسب بيان تجارة عمان اليوم الخميس، تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بينهما وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية لدفع العلاقات التجارية لمستويات أعلى.
وأكد الحاج توفيق متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطويرها بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
ولفت خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بمجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
وقال إن الإمارات تعتبر شريكا استراتيجيا اقتصاديا مهما للأردن حيث تقدر استثماراتها بالمملكة بما يقارب 16 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 أشهر من العام الماضي 997 مليون دينار.
وأوضح أن الأردن اليوم لديه رؤية اقتصادية واضحة وعابرة للحكومات علاوة على مسار جديد للاستثمار وبيئة الأعمال توفر العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لافتا الى موقع المملكة الاستراتيجي والمميز بالقرب من الأسواق العربية كدولة فلسطين والعراق وسوريا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بكل من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا.
ووجه الحاج توفيق الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الشارقة ورجال الأعمال لزيارة الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالمملكة، بما يدفع باتجاه توسيع علاقات البلدين الاستثمارية والتجارية.
من جهته، أكد العويس استعداد غرفة الشارقة للتعاون والتنسيق مع تجارة عمان بكل المجالات التي تسهم في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وبما يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.
ولفت إلى أبرز خدمات ومبادرات غرفة تجارة الشارقة لخدمة القطاعات الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال بالإمارة، مشيرا إلى مركزها الخاص بالتحكيم الدولي "تحكيم" وهو المؤسسة الأولى شبه الحكومية بهذا المجال ويهدف لتوفير بيئة قانونية وتجارية مستقرة تدعم الشركات وتسهم في تسوية النزاعات بطريقة فعالة وسريعة.
وأشار إلى دعم الغرفة المستمر للمشاريع الزراعية، لافتا إلى قرب افتتاح مصنع للتمور كجزء من جهود الغرفة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو في هذا القطاع.
وأشار العويس كذلك إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ويجمع مئات العارضين من أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية بهدف توفير منصة متميزة لعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في صناعة الساعات والمجوهرات، داعيا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وأعضاء الهيئة العامة لحضوره.
وأكد استعداد الغرفة الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لغرفة تجارة عمان في إقامة معارض مماثلة، عارضا الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الغرفة في تنظيم المعارض الكبرى التي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين مختلف الأطراف.
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