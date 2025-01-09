اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزير التعاون المشترك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفقت غرفتا تجارة عمان والشارقة، على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة لجهة التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات لدى الجانبين بما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.



وبحسب بيان تجارة عمان اليوم الخميس، تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بينهما وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية لدفع العلاقات التجارية لمستويات أعلى.



وأكد الحاج توفيق متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطويرها بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.



ولفت خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بمجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.



وقال إن الإمارات تعتبر شريكا استراتيجيا اقتصاديا مهما للأردن حيث تقدر استثماراتها بالمملكة بما يقارب 16 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 أشهر من العام الماضي 997 مليون دينار.



وأوضح أن الأردن اليوم لديه رؤية اقتصادية واضحة وعابرة للحكومات علاوة على مسار جديد للاستثمار وبيئة الأعمال توفر العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لافتا الى موقع المملكة الاستراتيجي والمميز بالقرب من الأسواق العربية كدولة فلسطين والعراق وسوريا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بكل من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا.



ووجه الحاج توفيق الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الشارقة ورجال الأعمال لزيارة الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالمملكة، بما يدفع باتجاه توسيع علاقات البلدين الاستثمارية والتجارية.



من جهته، أكد العويس استعداد غرفة الشارقة للتعاون والتنسيق مع تجارة عمان بكل المجالات التي تسهم في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وبما يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.



ولفت إلى أبرز خدمات ومبادرات غرفة تجارة الشارقة لخدمة القطاعات الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال بالإمارة، مشيرا إلى مركزها الخاص بالتحكيم الدولي "تحكيم" وهو المؤسسة الأولى شبه الحكومية بهذا المجال ويهدف لتوفير بيئة قانونية وتجارية مستقرة تدعم الشركات وتسهم في تسوية النزاعات بطريقة فعالة وسريعة.



وأشار إلى دعم الغرفة المستمر للمشاريع الزراعية، لافتا إلى قرب افتتاح مصنع للتمور كجزء من جهود الغرفة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو في هذا القطاع.



وأشار العويس كذلك إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ويجمع مئات العارضين من أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية بهدف توفير منصة متميزة لعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في صناعة الساعات والمجوهرات، داعيا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وأعضاء الهيئة العامة لحضوره.



وأكد استعداد الغرفة الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لغرفة تجارة عمان في إقامة معارض مماثلة، عارضا الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الغرفة في تنظيم المعارض الكبرى التي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين مختلف الأطراف.