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اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزير التعاون المشترك

1/9/2025 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفقت غرفتا تجارة عمان والشارقة، على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة لجهة التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات لدى الجانبين بما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.


وبحسب بيان تجارة عمان اليوم الخميس، تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بينهما وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية لدفع العلاقات التجارية لمستويات أعلى.


وأكد الحاج توفيق متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطويرها بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.


ولفت خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بمجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

MENAFN09012025000208011052ID1109072776

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