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العمل تتلقى 830 شكوى من إربد خلال 2024

1/9/2025 8:13:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل في محافظة إربد العام الماضي من خلال المنصة الإلكترونية "حماية" بلغ 830 شكوى.
وقال الزيود اليوم الخميس، إن عدد الزيارات التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للوزارة في المحافظة خلال العام الماضي بلغ 5465 زيارة تفتيشية، وتم تسجيل 624 مخالفة.
وأوضح أن أعلى عدد من الشكاوى العمالية على المنصة كان بخصوص عدم دفع الأجور، تلاها شكاوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عدم وجود عقد عمل، وباقي الشكاوى كانت تتعلق بإجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، وتقديم الاستقالة، ومطالبات بدل الإجازة السنوية أو خصم الإجازة، ومطالبات العمل الإضافي وبدل العطل الرسمية والأعياد، وتخفيض الأجور، وعدم إعطاء نسخة من عقد العمل، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن الوزارة تستقبل جميع أنواع الشكاوى العمالية عبر منصة "حماية" ويتم التعامل مع الشكاوى بحسب نوعها. ويقوم مفتش العمل بالتواصل مع العامل وصاحب العمل للتحقق من تفاصيل الشكوى، وفي حال لم يتجاوب صاحب العمل مع إجراءات الوزارة، يتم تحرير مخالفة بحق منشأته لتحصيل الحقوق العمالية للعامل المشتكي إذا ثبتت صحة الشكوى وكانت من اختصاص وزارة العمل.









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