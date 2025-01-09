ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تزايد المخاطر الجيوسياسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب على المعدن النفيس من قبل الصيني.وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.56% إلى 2687.50 دولار للأونصة.



في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.33% إلى 2671.03 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



ويوم أمس أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع، وبلغت العقود الآجلة للمعدن 2672.40 دولار للأونصة.

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