ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تزايد المخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب على المعدن النفيس من قبل البنك المركزي
الصيني.
وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.56% إلى 2687.50 دولار للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.33% إلى 2671.03 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع، وبلغت العقود الآجلة للمعدن 2672.40 دولار للأونصة.
RT
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