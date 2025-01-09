مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتعزيز المعرفة ونشر الوعي بتقنيات المستقبل المرتبطة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي.



وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة مديرها العام بشير المومني، وعن الشركة مؤسسها ورئيسها التنفيذي المهندس ثائر الفرارجة، إلى تطوير مبادرات ومشاريع إعلامية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإعلام الرقمي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، لتأهيل الكوادر الوطنية في تقنيات الثورة الصناعية الخامسة.



وقال المومني إن الهيئة تسعى لدعم القطاع الإعلامي في الأردن، ورفع كفاءة الموارد الإعلامية لديها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الهيئة على السير نحو تهيئة بيئة إعلامية تتماشى مع التطور التكنولوجي.