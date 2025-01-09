ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.وأفاد تقرير وسيلة الإعلام الأمريكية بأن هذه الخطوة ستسمح لترامب ببناء برنامج تعريفات جديد باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية، الذي يخول للرئيس إدارة الواردات خلال حالة الطوارئ الوطنية.



وأشارت مصادر إلى أن ترامب لديه ولع بهذا القانون، لأنه يمنح سلطة واسعة النطاق بشأن كيفية تنفيذ التعريفات الجمركية دون متطلبات صارمة لإثبات أن التعريفات الجمركية ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



فيما قال مصدر ثان مطلع: "لا شيء خارج الحسبان"، معترفا بأنه تمت مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ الوطنية.



ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، إذ لا يزال فريق ترامب يستكشف سبل قانونية أخرى لدعم خطط فرض التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب خلال حملته الانتخابية.



وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية في أول يوم له في منصبه.

RT