انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختار مجلس النواب اللبناني، الخميس، جوزيف عون ليكون رئيسا للبنان، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين.



واستأنف مجلس النواب اللبناني، الخميس، جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما فشل اللبناني، خلال جلسته الأولى، في انتخاب رئيس للبلاد.



وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.



ووقعت مشادات كلامية خلال الجلسة التي ينتظرها اللبنانيون لانتخاب رئيس للبنان، إذ من المرجح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون.



وترأس الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويشار إلى أن منصب الرئيس شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الـ30 من تشرين الأول 2022.



وأدى الخلاف المستحكم بين الكتل النيابية المنتمية إلى تعذر انتخاب رئيس على مدى 12 جلسة عقدت منذ انتهاء ولاية عون.



ووفق أحكام الدستور اللبناني، يتألف مجلس النواب من 128 نائبا، وينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين على الأقل، أي بتصويت 86 نائبا في الدورة الأولى، أو يكتفي بالأغلبية المطلقة، أو ما يعرف في لبنان بالنصف (+1)، أي 65 نائبا، في الدورات التالية وفقا للمادة 49 من الدستور.



وبحسب الدستور، فإن الدورات التي ينتخب فيها رئيس جديد للبنان بالأغلبية المطلقة، تحتاج أيضا لحضور ثلثي البرلمان في قاعة المجلس، أي بحضور 86 نائبا، الأمر الذي تعذر تأمينه في الجلسات السابقة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر ممثلين من حزب الله وحركة أمل التقيا قائد الجيش في البرلمان قبل استئناف جلسة انتخاب الرئيس.

وكالات