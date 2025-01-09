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رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع شباب الولاء للوطن والقائد

1/9/2025 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من تجمع "شباب الولاء للوطن وقائد الوطن".
وتناول العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الإنجازات الوطنية، التي تحققت في عهد جلالة الملك الثاني، في مختلف المجالات، وكذلك مواقف الأردن والجهود الملكية لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشقاء في سوريا ولبنان، سياسيا وإنسانيا.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، التي شهدها الأردن، في عهد جلالة الملك، وبسياسة جلالته الحكيمة، التي جعلت للأردن حضورا دوليا مميزا ومؤثرا.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيبقون الجند الأوفياء، والسد المنيع في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، والعبث بنسيجه الوطني.
وأكدوا أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن وطنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب بالصراعات والنزاعات، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات.

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