رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع شباب الولاء للوطن والقائد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من تجمع "شباب الولاء للوطن وقائد الوطن".
وتناول العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الإنجازات الوطنية، التي تحققت في عهد جلالة الملك الثاني، في مختلف المجالات، وكذلك مواقف الأردن والجهود الملكية لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشقاء في سوريا ولبنان، سياسيا وإنسانيا.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.
بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، التي شهدها الأردن، في عهد جلالة الملك، وبسياسة جلالته الحكيمة، التي جعلت للأردن حضورا دوليا مميزا ومؤثرا.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيبقون الجند الأوفياء، والسد المنيع في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، والعبث بنسيجه الوطني.
وأكدوا أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن وطنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب بالصراعات والنزاعات، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات.
MENAFN09012025000208011052ID1109072770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.