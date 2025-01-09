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40 مكتب للنقل داخل مركز الانطلاق الموحد .. واتحاد لتنظيم سير الأعمال

1/9/2025 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات بأن افتتاح مركز الانطلاق الموحد بالقرب من دوار الشرق الأوسط يلقي يظلاله على قطاع النقل بشكل إيجابي بعد فترة وجيزة من افتتاح المركز .
وبين الشبيلات لـ "الوكيل الإخباري" بأن المركز يضم 40 مكتب للنقل بداخله ما بين مكاتب سفريات خارجية وشركات نقل دولي "حافلات" .
وأشار إلى أن مكاتب السفريات الخارجية قامت بإنشاء اتحاد السفريات الموحد داخل المركز ، حيث يتم بموجب هذا الاتحاد تنظيم الدور بالتحميل وتوحيد الأجرة وسير الأعمال بشكل أكثر سلاسة بعيداً عن الصدامات السابقة حول أحقية الدور بالتحميل والأسبقية فيه .
وأضاف أن هذا المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات الدولية من وإلى المملكة ومن كافة المعابر البرية ضمن مسارات محددة للمركبات العراقية والسورية والسعودية والأردنية ومن كافة المعابر البرية، على أن تقوم هذه المركبات الأجنبية بالمبيت داخل المركز في حال عدم وجود ركاب وعدم التجوال داخل شوارع المملكة.









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