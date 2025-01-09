الحكومة الإسرائيلية تدفع مشروع قانون لإحباط اتفاق تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب / PNN - تدفع الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون من شأن مصادقة الكنيست وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وكذلك وقف الحرب على غزة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات حول تبادل أسرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، وميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.

والهدف المعلن لمشروع القانون، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية اليوم، الخميس، هو "مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذن في إسرائيل"، وينص أحد بنوده على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية".

وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل أسرى.

وأضافت القناة أن مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن حركة حماس وافقت بعد تلقيها قائمة إسرائيلية تتضمن أسماء 34 أسيرا إسرائيليا محتجزين في غزة، على الإفراج عن الأسرى الأحياء المذكورين في هذه القائمة، وبضمنهم أسرى رجال دون سن 50 عاما، ووُصفوا بأنه "حالة إنسانية".

وأضافت القناة 12 أن حماس لا تزال تصر على مطالبها، وخاصة الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراجها عن كل واحد من الأسرى الرجال الإسرائيليين دون 50 عاما، إلى جانب مطلب حماس بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.