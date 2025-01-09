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القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين

1/9/2025 8:05:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع ‏البحرين بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة ‏الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار الضباط بقوة دفاع ‏البحرين، صباح اليوم.‎
وفي بداية الاجتماع استمع
القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم ‏مراحل تعزيز خطط التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، مؤكداً أن ما تشهده أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين من تقدم وتطور وفق خطط الإعداد وبرامج التدريب المتقدمة بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تبوأت قوة دفاع البحرين أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية من خلال تجهيز كافة أسلحتها ووحداتها بأحدث الأسلحة والمنظومات الدفاعية المتطورة، لتكون درعاً حامياً لمكتسبات الوطن ومقدراته ومنجزاته.

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