القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير
شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين، صباح اليوم.
وفي بداية الاجتماع استمع
القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل تعزيز خطط التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، مؤكداً أن ما تشهده أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين من تقدم وتطور وفق خطط الإعداد وبرامج التدريب المتقدمة بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تبوأت قوة دفاع البحرين أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية من خلال تجهيز كافة أسلحتها ووحداتها بأحدث الأسلحة والمنظومات الدفاعية المتطورة، لتكون درعاً حامياً لمكتسبات الوطن ومقدراته ومنجزاته.
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