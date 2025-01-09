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رئيس المحكمة الدستورية يستقبل مفتي إقليم السنجق بجمهورية صربيا

1/9/2025 8:05:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح اليوم بمقر المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن كويوفتش مفتي إقليم السنجق بجمهورية صربيا الصديقة يرافقه فضيلة الشيخ كمال محمودوفتش مسئول المشاريع بمديرية الوقف وبحضور صالح إبراهيم الفضالة.
وخلال اللقاء رحب رئيس المحكمة الدستورية بفضيلة الشيخ عبدالرحمن كويوفتش، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ في خدمة ديننا الحنيف ونشر قيم ومبادئ الثقافة الاسلامية.

وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أبدى فضيلة الشيخ جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرئيس المحكمة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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