رئيس المحكمة الدستورية يستقبل مفتي إقليم السنجق بجمهورية صربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح اليوم بمقر المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن كويوفتش مفتي إقليم السنجق بجمهورية صربيا الصديقة يرافقه فضيلة الشيخ كمال محمودوفتش مسئول المشاريع بمديرية الوقف وبحضور صالح إبراهيم الفضالة.
وخلال اللقاء رحب رئيس المحكمة الدستورية بفضيلة الشيخ عبدالرحمن كويوفتش، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ في خدمة ديننا الحنيف ونشر قيم ومبادئ الثقافة الاسلامية.
وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أبدى فضيلة الشيخ جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرئيس المحكمة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
MENAFN09012025000055011008ID1109072729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.