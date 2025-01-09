ارتفاع أم انخفاض.. مصر تنتظر آخر بيانات التضخم لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ينتظر الاقتصاد المصرى، بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضى، حيث يتوقع أن يستمر التضخم السنوى فى التباطؤ خلال ديسمبر، بدعم من استقرار أسعار بعض السلع، لاسيما الغذائية.

وتراجع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 25% خلال شهر نوفمبر ، بعدما سجل 26.3% فى أكتوبر.

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وكان التضخم قد ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 25.6%، و26% فى سبتمبر، نتيجة الإصلاحات المالية التى طبقتها الحكومة.

وعلى أساس شهرى، تباطأ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى نوفمبر -0.1%، وإلى 1.5% خلال أكتوبر، مقابل 2.3% فى سبتمبر.

وارتفع إلى 1.9% فى أغسطس، مقابل 0.5% خلال يوليو، وتعد قراءة يوليو أول ارتفاعا بعد 5 أشهر متتالية من التراجع.

وتراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر مسجلا 25.5% مقابل 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى نهاية ديسمبر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال الأسبوع الجارى، إن الحكومة تتوقع انخفاض التضخم، وتكلفة التمويل بقوة خلال 2025.

وأظهر التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى، والذى يستبعد السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا، تباطؤًا إلى 23.7% فى نوفمبر على أساس سنوى مقابل 24.4% فى أكتوبر.

وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.

وقال البنك المركزى، إن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادى، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024، ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وتوقع البنك أن يسجل التضخم حوالى 26% فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

وذكر أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وقرر البنك تمديد الأفق الزمنى للوصول لمستهدفات التضخم لعامين، حيث يستهدف تراجع التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، و5% بنهاية عام 2028، لإتاحة المجال لاستيعاب صدمات الأسعار، دون الحاجة لرفع الفائدة، وتجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادى.

وعلى صعيد سعر الصرف، فقد كان كان عام 2024 مليئا بالمكاسب للدولار، حيث ارتفع مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.

وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.

وسجّل الناتج الـمحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو 2.7% فى الربع المناظر للعام المالى السابق.

وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4% خلال العام المالى 2024-2025.