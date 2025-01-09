مدبولى يعلن إضافة شركات حكومية أخرى للطرح فى 2025

MENAFN - Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن نية الحكومة الإعلان عن شركات جديدة لطرحها للقطاع الخاص خلال العام الحالى، بالإضافة إلى الشركات العشر التى جرى الإعلان عنها فى وقت سابق.

وأعلنت الحكومة عن طرح 10 شركات فى 2025 منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة هى وطنية للبترول وتشل أوت وسايلوفودز وصافى للمياه.

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وبالإضافة إلى شركات القوات المسلحة تتضمن طروحات العام الحالى شركات بنك القاهرة وبنك الإسكندرية ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة“سيد” للأدوية.

وقال مدبولى فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عن توقيتات عمليات الطرح المقررة لعدد من الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن بين الشركات المرشحة للانضمام لطروحات العام الحالى شركة“ميدور” لتكرير البترول، بحسب بيان حكومى صدر بعد اجتماع لجة الطروحات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضى.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الحكومة أعادت ضم شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول“ميدور”، أكبر مصفاة لتكرير البترول في مصر، والتابعة للهيئة العامة للبترول، إلى برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى، نظرًا لجاهزيتها للطرح.

وأضافت المصادر أن لجنة الطروحات ستقوم بتحديث الشركات محل الطرح بصورة مستمرة وستضيف الشركات الأكثر جاهزية لعملية الطرح، موضحة أن الحكومة تعتزم طرح حصة لن تقل عن 30% من“ميدور” قابلة للزيادة من حصة الهيئة العامة للبترول.

ويتوزع هيكل ملكية ميدور بواقع 80% لصالح الهيئة المصرية للبترول، و10% لصالح شركة إنبى، و10 لصالح شركة بتروجيت.