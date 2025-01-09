مدبولى يعلن إضافة شركات حكومية أخرى للطرح فى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن نية الحكومة الإعلان عن شركات جديدة لطرحها للقطاع الخاص خلال العام الحالى، بالإضافة إلى الشركات العشر التى جرى الإعلان عنها فى وقت سابق.
وأعلنت الحكومة عن طرح 10 شركات فى 2025 منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة هى وطنية للبترول وتشل أوت وسايلوفودز وصافى للمياه.
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وبالإضافة إلى شركات القوات المسلحة تتضمن طروحات العام الحالى شركات بنك القاهرة وبنك الإسكندرية ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة“سيد” للأدوية.
وقال مدبولى فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عن توقيتات عمليات الطرح المقررة لعدد من الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن بين الشركات المرشحة للانضمام لطروحات العام الحالى شركة“ميدور” لتكرير البترول، بحسب بيان حكومى صدر بعد اجتماع لجة الطروحات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الحكومة أعادت ضم شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول“ميدور”، أكبر مصفاة لتكرير البترول في مصر، والتابعة للهيئة العامة للبترول، إلى برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى، نظرًا لجاهزيتها للطرح.
وأضافت المصادر أن لجنة الطروحات ستقوم بتحديث الشركات محل الطرح بصورة مستمرة وستضيف الشركات الأكثر جاهزية لعملية الطرح، موضحة أن الحكومة تعتزم طرح حصة لن تقل عن 30% من“ميدور” قابلة للزيادة من حصة الهيئة العامة للبترول.
ويتوزع هيكل ملكية ميدور بواقع 80% لصالح الهيئة المصرية للبترول، و10% لصالح شركة إنبى، و10 لصالح شركة بتروجيت.
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