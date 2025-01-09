((أوسو بلانكو)) تصدر مليون ((شرنك)) مشروبات غازية

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجحت شركة أوسو بلانكو، السورية للمياه الغازية والمشروبات، فى تصدير مليون ((شرنك)) مشروبات غازية من مصنعها فى مصر خلال 2024.
قال ليث مدحت، مدير مبيعات الشركة، إنها صدرت أكثر من مليون شرنك مشروبات غازية من مصر، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، خلال العام الماضى، لهولندا، والسويد، وساحل العاج، والجزائر، وليبيا، والإمارات وغيرها.
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وتستهدف الشركة التوسع فى أسواقها الأوروبية بدعم من التوسعات التى تجريها حالياً.
أضاف أن ((أوسو بلانكو)) تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، خلال العام الحالى، بدعم من الطلب المتزايد خارجياً ومحلياً أيضاً، خصوصاً أن السوق المصرى واعد.
وأوضح ((مدحت))، أن ((أوسو بلانكو)) تنتج أنواعاً مختلفة من مشروبات الطاقة الغازية، ومياه الشرب والعصائر، والكيك، والشيبسى، وتستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع عبوات ((الكانز))، خلال العام الحالى.
وتنتج الشركة 5 آلاف شرنك يومياً من عبوات المشروبات الغازية سواء زجاج أو بلاستيك، كما تنتج نحو 500 كرتونة كيك (12 عبوة) يومياً، وتستهدف 20% نسبة نمو فى طاقتها الإنتاجية، خلال العام الحالى. ((تصديرى الصناعات الغذائية)) يراهن على زيادة البعثات والمعارض
ولفت إلى أن الشركة ملتزمة بأعلى معايير الجودة والمتطلبات التى تتطلبها هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الاشتراطات والشهادات التى تتطلبها الأسواق الأوروبية.
ودخلت الشركة السوق المصرى؛ لقناعتها التامة بأن مصر ذات موقع جغرافى متميز، والبوابة الرئيسية لتصدير المنتجات للقارة السمراء.
كشف ((مدحت))، أنَّ حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية دعمت الطلب على منتجات الشركة، وأدت إلى انتشار العلامة التجارية فى العديد من محافظات مصر، موضحاً أن الشركة توزع منتجاتها من خلال وكلائها على معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تعاقدها مع كبرى السلاسل والمولات التجارية مثل كارفور وغيرها.
وأنشأت الشركة أول مصانع إنتاج المشروبات غير الكحولية فى سوريا عام 1936، لتصبح نقطة انطلاق للسوق العالمى، وقد شهدت العلامة التجارية تطوراً ملحوظاً من حيث التنوع والجودة.
وأضافت الشركة بعض التعديلات وأحدثت نقلة نوعية للآلات والتقنيات عام 2003، واعتمدت أعلى المعايير العالمية للآلات والنكهات، وبدأت العمل تحت العلامة التجارية سيتى كولا، وبعد ذلك توسعت فى العالم العربى من خلال افتتاح فروع جديدة، وكان أول فروعها وأكبرها فى مصر بمحافظة الشرقية منذ عقد من الزمن تقريباً، وعملت تحت اسم الشركة السورية.
كما استحوذت على العلامة التجارية أوسو بلانكو للمياه الغازية والعصائر والمشروبات غير الكحولية، وتسعى دائماً للتوسع بدول أخرى.
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