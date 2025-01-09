((أوسو بلانكو)) تصدر مليون ((شرنك)) مشروبات غازية

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت شركة أوسو بلانكو، السورية للمياه الغازية والمشروبات، فى تصدير مليون ((شرنك)) مشروبات غازية من مصنعها فى مصر خلال 2024.

قال ليث مدحت، مدير مبيعات الشركة، إنها صدرت أكثر من مليون شرنك مشروبات غازية من مصر، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، خلال العام الماضى، لهولندا، والسويد، وساحل العاج، والجزائر، وليبيا، والإمارات وغيرها.

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وتستهدف الشركة التوسع فى أسواقها الأوروبية بدعم من التوسعات التى تجريها حالياً.

أضاف أن ((أوسو بلانكو)) تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، خلال العام الحالى، بدعم من الطلب المتزايد خارجياً ومحلياً أيضاً، خصوصاً أن السوق المصرى واعد.

وأوضح ((مدحت))، أن ((أوسو بلانكو)) تنتج أنواعاً مختلفة من مشروبات الطاقة الغازية، ومياه الشرب والعصائر، والكيك، والشيبسى، وتستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع عبوات ((الكانز))، خلال العام الحالى.

وتنتج الشركة 5 آلاف شرنك يومياً من عبوات المشروبات الغازية سواء زجاج أو بلاستيك، كما تنتج نحو 500 كرتونة كيك (12 عبوة) يومياً، وتستهدف 20% نسبة نمو فى طاقتها الإنتاجية، خلال العام الحالى.

ولفت إلى أن الشركة ملتزمة بأعلى معايير الجودة والمتطلبات التى تتطلبها هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الاشتراطات والشهادات التى تتطلبها الأسواق الأوروبية.

ودخلت الشركة السوق المصرى؛ لقناعتها التامة بأن مصر ذات موقع جغرافى متميز، والبوابة الرئيسية لتصدير المنتجات للقارة السمراء.

كشف ((مدحت))، أنَّ حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية دعمت الطلب على منتجات الشركة، وأدت إلى انتشار العلامة التجارية فى العديد من محافظات مصر، موضحاً أن الشركة توزع منتجاتها من خلال وكلائها على معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تعاقدها مع كبرى السلاسل والمولات التجارية مثل كارفور وغيرها.

وأنشأت الشركة أول مصانع إنتاج المشروبات غير الكحولية فى سوريا عام 1936، لتصبح نقطة انطلاق للسوق العالمى، وقد شهدت العلامة التجارية تطوراً ملحوظاً من حيث التنوع والجودة.

وأضافت الشركة بعض التعديلات وأحدثت نقلة نوعية للآلات والتقنيات عام 2003، واعتمدت أعلى المعايير العالمية للآلات والنكهات، وبدأت العمل تحت العلامة التجارية سيتى كولا، وبعد ذلك توسعت فى العالم العربى من خلال افتتاح فروع جديدة، وكان أول فروعها وأكبرها فى مصر بمحافظة الشرقية منذ عقد من الزمن تقريباً، وعملت تحت اسم الشركة السورية.

كما استحوذت على العلامة التجارية أوسو بلانكو للمياه الغازية والعصائر والمشروبات غير الكحولية، وتسعى دائماً للتوسع بدول أخرى.