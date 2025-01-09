((تصديرى الصناعات الغذائية)) يراهن على زيادة البعثات والمعارض

MENAFN - Al-Borsa News) يراهن قطاع الصناعات الغذائية، على زيادة البعثات والمعارض، لزيادة الصادرات مستهدفاً نمواً 15%.

قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لـ((البورصة))، إنَّ المجلس يعكف، حالياً، على إعداد خطة للعام الحالى، بجانب مناقشة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مع الاستثمار والتجارة الداخلية.

موضوعاتصناع يطالبون باقتناص الفرص الاستثمارية الضائعة لتعزيز الإنتاج المحلى ((ستس)) للاستشارات الهندسية تستهدف 65 مليون دولار حجم أعمال بنهاية 2025 التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 12.4% خلال ديسمبر

وأشار إلى أن النمو المستهدف فى صادرات القطاع للعام الحالى يبلغ 15%، بناءً على البرنامج السابق.. وجارٍ مراجعة تلك النسبة فى الوقت الحالى.

أضاف ((بزان))، أن المجلس يركز على عدة محاور تشمل الأسواق والمنتجات والمصدرين. وسيتم العمل على زيادة التواجد فى جميع الأسواق التقليدية الحالية لزيادة الحصص والقيمة للمنتجات المصرية المصدرة، بجانب دخول أسواق جديدة.

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعاً مع رؤساء المجالس التصديرية، الأحد الماضى؛ لمناقشة ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد للعام المالى المقبل، وذلك للانتهاء من الصيغة النهائية له قبل الإعداد للموازنة للعامة للدولة الجديدة 2025 ـ 2026.

من جانبه، قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس لجنة المعارض والبعثات، إنَّ المجلس يستهدف 3 بعثات ترويجية، خلال العام الحالى، بهدف دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى لا تستطيع المشاركة بالمعارض الخارجية؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفتها التى تتراوح بين 8 و9 آلاف دولار كحد أدنى، مقارنة بالبعثات التجارية التى لا تتجاوز تكلفتها نحو 1500 دولار.

أضاف أن البعثة الترويجية الأولى تستهدف جنوب أفريقيا، وستكون فى شهر أبريل المقبل، وستسبقها بعثة تحضيرية لدراسة الفرص والمنتجات المطلوبة هناك قبل نهاية الشهر الحالى، بينما تستهدف البعثتان الأخريان كازاخستان، وموريتانيا فى الربعين الثانى والثالث من العام الحالى.

أوضح ((الوكيل))، أن عدد الشركات المشاركة فى البعثة الواحدة لن يتجاوز 25 شركة، ويتم قبلها تدشين بعثات تحضيرية لدراسة السوق جيداً والفرص المناسبة للشركات والسلع المختلفة؛ إذ يتم توجيه الشركات للأسواق، وفقاً للسلع المطلوبة.

وبجانب البعثات التجارية، هناك العديد من المعارض التى ستتم المشاركة فيها، منها ((جلف فود)) الذى سيعقد الشهر المقبل بمشاركة نحو 130 شركة، بجانب معرض ((أنوجا)) فى أكتوبر المقبل، وعدة معارض أخرى على مدار العام تشمل ((فانسى فود)) بأمريكا، بجانب معرض ((تركى فود)) بتركيا، و((سعودى فود)) بالسعودية، ومعرض باليابان بجانب معارض بأمريكا الجنوبية (البرازيل)، وإنجلترا.

أوضح ((الوكيل))، أن الهدف من الانتشار والمشاركة فى تلك المعارض، تغطية أكبر عدد من الدول والتعرف على احتياجاتها من السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها فرصة هائلة بمنتجاتها من المجمدات من الخضراوات والفواكه بجانب المركزات فى أسواق أمريكا وأوروبا.

أضاف أن التمور لديها فرصة جيدة بالسوق البرازيلى، بينما منتجات مثل: الزيتون، وزيت الزيتون، والأجبان لديها فرصة جيدة بدول الشرق الأوسط.

وكشف أن 90% من الأسواق الجديدة التى يتم فتحها يكون من خلال البعثات الترويجية والمعارض الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع حقق نمواً فى صادراته بنسبة 17% ليسجل 5.9 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضى.

أضاف أن هناك تحديات تواجه الشركات وخاصة الصغيرة منها خلال الفترة المقبلة مع الخفض المتوقع لنسبة الدعم، آملاً أن يجد المصدر حوافز ضمن البرنامج الذى يجرى تجهيزه حالياً من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق النمو المستهدف، وتخطى النسب المحققة خلال 2025.