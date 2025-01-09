((تصديرى الصناعات الغذائية)) يراهن على زيادة البعثات والمعارض

(MENAFN
- Al-Borsa News) يراهن قطاع الصناعات الغذائية، على زيادة البعثات والمعارض، لزيادة الصادرات مستهدفاً نمواً 15%.
قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لـ((البورصة))، إنَّ المجلس يعكف، حالياً، على إعداد خطة للعام الحالى، بجانب مناقشة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مع وزير الاستثمار والتجارة الداخلية.
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وأشار إلى أن النمو المستهدف فى صادرات القطاع للعام الحالى يبلغ 15%، بناءً على البرنامج السابق.. وجارٍ مراجعة تلك النسبة فى الوقت الحالى.
أضاف ((بزان))، أن المجلس يركز على عدة محاور تشمل الأسواق والمنتجات والمصدرين. وسيتم العمل على زيادة التواجد فى جميع الأسواق التقليدية الحالية لزيادة الحصص والقيمة للمنتجات المصرية المصدرة، بجانب دخول أسواق جديدة.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعاً مع رؤساء المجالس التصديرية، الأحد الماضى؛ لمناقشة ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد للعام المالى المقبل، وذلك للانتهاء من الصيغة النهائية له قبل الإعداد للموازنة للعامة للدولة الجديدة 2025 ـ 2026. ((الوكيل)): البداية من جنوب أفريقيا تليها كازاخستان وموريتانيا
من جانبه، قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس لجنة المعارض والبعثات، إنَّ المجلس يستهدف 3 بعثات ترويجية، خلال العام الحالى، بهدف دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى لا تستطيع المشاركة بالمعارض الخارجية؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفتها التى تتراوح بين 8 و9 آلاف دولار كحد أدنى، مقارنة بالبعثات التجارية التى لا تتجاوز تكلفتها نحو 1500 دولار.
أضاف أن البعثة الترويجية الأولى تستهدف جنوب أفريقيا، وستكون فى شهر أبريل المقبل، وستسبقها بعثة تحضيرية لدراسة الفرص والمنتجات المطلوبة هناك قبل نهاية الشهر الحالى، بينما تستهدف البعثتان الأخريان كازاخستان، وموريتانيا فى الربعين الثانى والثالث من العام الحالى.
أوضح ((الوكيل))، أن عدد الشركات المشاركة فى البعثة الواحدة لن يتجاوز 25 شركة، ويتم قبلها تدشين بعثات تحضيرية لدراسة السوق جيداً والفرص المناسبة للشركات والسلع المختلفة؛ إذ يتم توجيه الشركات للأسواق، وفقاً للسلع المطلوبة. 5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 11 شهرًا بنمو 17%
وبجانب البعثات التجارية، هناك العديد من المعارض التى ستتم المشاركة فيها، منها ((جلف فود)) الذى سيعقد الشهر المقبل بمشاركة نحو 130 شركة، بجانب معرض ((أنوجا)) فى أكتوبر المقبل، وعدة معارض أخرى على مدار العام تشمل ((فانسى فود)) بأمريكا، بجانب معرض ((تركى فود)) بتركيا، و((سعودى فود)) بالسعودية، ومعرض باليابان بجانب معارض بأمريكا الجنوبية (البرازيل)، وإنجلترا.
أوضح ((الوكيل))، أن الهدف من الانتشار والمشاركة فى تلك المعارض، تغطية أكبر عدد من الدول والتعرف على احتياجاتها من السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها فرصة هائلة بمنتجاتها من المجمدات من الخضراوات والفواكه بجانب المركزات فى أسواق أمريكا وأوروبا.
أضاف أن التمور لديها فرصة جيدة بالسوق البرازيلى، بينما منتجات مثل: الزيتون، وزيت الزيتون، والأجبان لديها فرصة جيدة بدول الشرق الأوسط.
وكشف أن 90% من الأسواق الجديدة التى يتم فتحها يكون من خلال البعثات الترويجية والمعارض الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع حقق نمواً فى صادراته بنسبة 17% ليسجل 5.9 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضى.
أضاف أن هناك تحديات تواجه الشركات وخاصة الصغيرة منها خلال الفترة المقبلة مع الخفض المتوقع لنسبة الدعم، آملاً أن يجد المصدر حوافز ضمن البرنامج الذى يجرى تجهيزه حالياً من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق النمو المستهدف، وتخطى النسب المحققة خلال 2025.
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