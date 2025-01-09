((ديناتكس)) للصناعات النسيجية تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 30% بنهاية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة ديناتكس للصناعات النسيجية زيادة حصتها من الصادرات بنسبة 30%، بنهاية العام الجارى، ليصل حجم الإنتاج الموجه للتصدير إلى ألفى متر يومياً، مقارنة بـ1.2 ألف متر العام الماضى.
قال عمرو على صبرى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها إلى الماركات العالمية فى العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.
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وأضاف ((صبرى))، أن جميع مراحل الإنتاج تتم داخل مصانع الشركة، بدءاً من معالجة القطن الخام، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة بتصميمات متنوعة تلبى احتياجات الشركات، وفى حال طلب العملاء تصدير منتجات نهائية مثل القمصان، تتعاون الشركة مع مصانع متخصصة فى التفصيل.
وأشار إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية اليومية من الأقمشة يتراوح بين 2.8 و3.5 ألف متر، ومن المتوقع مضاعفتها خلال الخطة الخمسية المقبلة.
وأفاد بأن الشركة تُجدد تصميماتها باستمرار لتواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية من حيث الألوان والتطريزات، وفقاً لاحتياجات العملاء.
وتأسست ((ديناتكس)) عام 1973 فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتملك الشركة حالياً نحو 25 نولاً لإنتاج الأقمشة المصنوعة من القطن بنسبة 100%.
وتوقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تتجاوز قيمة صادرات القطاع 2.820 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة 18% مقارنة بعام 2023.
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