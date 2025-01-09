((ديناتكس)) للصناعات النسيجية تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 30% بنهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ديناتكس للصناعات النسيجية زيادة حصتها من الصادرات بنسبة 30%، بنهاية العام الجارى، ليصل حجم الإنتاج الموجه للتصدير إلى ألفى متر يومياً، مقارنة بـ1.2 ألف متر العام الماضى.

قال عمرو على صبرى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها إلى الماركات العالمية فى العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.

موضوعاتصناع يطالبون باقتناص الفرص الاستثمارية الضائعة لتعزيز الإنتاج المحلى ((ستس)) للاستشارات الهندسية تستهدف 65 مليون دولار حجم أعمال بنهاية 2025 220 مليون جنيه مبيعات ((مندوبك)) خلال العام الماضى

وأضاف ((صبرى))، أن جميع مراحل الإنتاج تتم داخل مصانع الشركة، بدءاً من معالجة القطن الخام، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة بتصميمات متنوعة تلبى احتياجات الشركات، وفى حال طلب العملاء تصدير منتجات نهائية مثل القمصان، تتعاون الشركة مع مصانع متخصصة فى التفصيل.

وأشار إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية اليومية من الأقمشة يتراوح بين 2.8 و3.5 ألف متر، ومن المتوقع مضاعفتها خلال الخطة الخمسية المقبلة.

وأفاد بأن الشركة تُجدد تصميماتها باستمرار لتواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية من حيث الألوان والتطريزات، وفقاً لاحتياجات العملاء.

وتأسست ((ديناتكس)) عام 1973 فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتملك الشركة حالياً نحو 25 نولاً لإنتاج الأقمشة المصنوعة من القطن بنسبة 100%.

وتوقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تتجاوز قيمة صادرات القطاع 2.820 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة 18% مقارنة بعام 2023.