الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة يسفر عن مقتل أكثر من 45,500 فلسطيني وإصابة أكثر من 108,000

(MENAFN
) منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة عن مقتل أكثر من 45,500 فلسطيني وإصابة أكثر من 108,000, يتهم المسؤولون في غزة إسرائيل بتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بينما تدين المنظمات الحقوقية الهجمات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمة المياه والرعاية الصحية, في هذا السياق، يؤكد خبير الإبادة الجماعية، عمر بارتوف، أستاذ الدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية الإسرائيلي-الأمريكي، أن إسرائيل تقوم بمزيج من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وضم قطاع غزة.
كذلك يشرح بارتوف أن أفعال إسرائيل في غزة تعكس محاولة متعمدة لجعل المنطقة غير صالحة للعيش، مستهدفة ليس فقط البنية التحتية المادية ولكن أيضًا الأسس الثقافية والاجتماعية, يشير إلى تدمير المؤسسات الحيوية مثل الجامعات والمدارس والمساجد كدليل على "إبادة جماعية حضرية" تهدف إلى محو هوية غزة الجماعية, ويقول إن هذا يتجاوز العمليات العسكرية ليشمل جهدًا منهجيًا لتقويض قدرة الشعب الفلسطيني على إعادة تشكيل نفسه كجماعة, تستند استنتاجات بارتوف إلى تصريحات وأفعال إسرائيل، مثل غزو رفح وتشريد المدنيين، مما يكشف عن استراتيجية واضحة لطمس غزة جسديًا وثقافيًا, ويسلط هذا التحليل الضوء على شدة الوضع والمخاطر المحتملة لإفلات إسرائيل من العقاب، مما قد يهدد الإطار القانوني الدولي الذي تم تصميمه لمنع مثل هذه الفظائع.
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