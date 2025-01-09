محكمة القدس الجزئية تبرأ جنديًا كان قد وُجهت إليه التهم منذ عام ونصف

(MENAFN
) برأت محكمة القدس الجزئية جنديًا كان قد وُجهت إليه التهم منذ عام ونصف بزعم حرق منزل في قرية أم صفا العربية في منطقة بنيامين، عقب الهجوم الذي وقع في علي في يونيو 2023، والذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين, كان الجندي قد واجه تهم الإرهاب والاعتداء العنصري والحرق، لكن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات التهم، وقضت بإدانته فقط بالاشتراك في الشغب لوجوده في المكان دون وجود نية عنصرية.
كما أوضحت القاضية هانا ماريام لومب بعد مراجعة أدلة الادعاء والدفاع أنه كان هناك شك معقول حول ما إذا كان الجندي قد ارتكب الأفعال المحددة مثل إشعال النار في الكرسي أو رمي الحجارة, ولذلك تم تبرئته, ومع ذلك، انتقدت القاضية الجندي لمشاركته في أعمال الشغب، مشيرة إلى أنه كان يجب عليه الامتناع عن دخول المنطقة بمجرد وصوله إلى القرية ورؤيته للأحداث العنيفة، وكان يجب أن يتجنب إخفاء وجهه.
كذلك أعرب محامي الجندي، ديفيد حلو، عن رضاه عن حكم المحكمة، معبرًا عن أسفه للمعاناة التي تعرض لها موكله بسبب التوقيف المفرط والطويل والإجراءات القضائية التي استغرقت وقتًا طويلًا حتى تمت التبرئة, وأكد حلو أن الضغوط كانت قد مورست منذ البداية لإجراء محاكمة للجندي على الرغم من ضعف الأدلة, وهنأ المحكمة على إحقاق العدالة في النهاية.
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