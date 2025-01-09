الجيش الإسرائيلي ينسحب من خمس قرى في جنوب لبنان

(MENAFN
) كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في 27 نوفمبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من خمس قرى في جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء القصف المتبادل عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتصاعد ليصبح حربًا شاملة في 23 سبتمبر, وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من بلدات الناقورة، علم الشعب، طير حرفا، ومدخلي الذهيرة وعيطة الشعب, وبعد الانسحاب، تم نشر قوات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني في نقاط استراتيجية على "الخط الأزرق" الذي يمثل الحدود.
ومع ذلك، تم اتهام القوات الإسرائيلية بارتكاب أعمال تخريبية قبل انسحابها, وشملت هذه الأعمال تدمير المنازل، قطع الأشجار على طول الطرق، إشعال حرائق في الغابات بين علم الشعب والناقورة، وهدّ الطرقات, وأعلن الجيش اللبناني عن نشر قواته في البلدات المتأثرة، بما في ذلك رأس الناقورة، علم الشعب، وطير حرفا، وكذلك بيت ليف في منطقة بنت جبيل, ومنذ تنفيذ وقف إطلاق النار، انتهكت إسرائيل الاتفاق 405 مرات، مما أسفر عن استشهاد 32 شخصًا وإصابة 39 آخرين، وفقًا للبيانات الرسمية اللبنانية, وشملت الانتهاكات الأخيرة قصفًا مدفعيًا في سهل مرجعيون وانفجارات في الطيبة وتلوسة في منطقة مرجعيون, بالإضافة إلى ذلك، استهدفت دبابة ميركافا منزلًا في مارون الراس وأصابت منزل رئيس بلدية بنت جبيل.
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