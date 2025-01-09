قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بارتكاب ست مجازر في قطاع غزة

(MENAFN
) قامت قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب ست مجازر في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة 78 آخرين، بالإضافة إلى قصف
بلدة طمون في طوباس بالضفة الغربية الشمالية تحت ذريعة القضاء على المسلحين, وفي الوقت نفسه، رغم تصريحات ضباط في جيش الاحتلال بأن العملية البرية في غزة قد استنفدت نفسها، أعلن رئيس الأركان أن الضغط على حركة حماس سيستمر بهدف إجبارها على الإفراج عن جميع الأسرى, وأفاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
بتقدم كبير في مفاوضات تبادل الأسرى، وأكد خططًا لزيارة الدوحة, ومع ذلك، حذر الإعلام الصهيوني من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس قد يحول النزاع من غزة إلى الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى المزيد من العمليات المرتبطة بالإفراج عن الأسرى.
كما أفادت المصادر الطبية في غزة عن استشهاد 51 فلسطينيًا جراء الغارات الجوية الصهيونية منذ الساعات الأولى من اليوم السابق الموافق 8يناير، مع سقوط عدد كبير من الضحايا في شمال قطاع غزة ومخيم البريج, وحذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة حقيقية تضرب المستشفيات بسبب نفاد الوقود، مما يؤثر على محطات الأوكسجين، خزائن الأدوية، وأقسام الأطفال حديثي الولادة, كما أكدت منظمة الصحة العالمية على هذه المخاوف، مشيرة إلى أن تدمير النظام الصحي في غزة على يد قوات الاحتلال يعد حكمًا بالإعدام لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية, ويعد تدمير مستشفى كمال عدوان، آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، ضربة قاسمة لقدرة المنطقة على توفير الرعاية.
وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، في بلدة طمون جنوب طوباس، إثر قصف بطائرة مسيرة صهيونية, كما منعت القوات سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الهجوم, واستمرت القوات الإسرائيلية في شن عمليات اقتحام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت عددًا من الفلسطينيين في مواقع مختلفة، بما في ذلك مخيم قدورة في رام الله، ومخيم عسكر الجديد قرب نابلس، وقرية سرا غرب نابلس، واعتقلت أيضًا والدًا وابنه في بلدة سعير شرق الخليل.
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