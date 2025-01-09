ريال مدريد يبدأ حملته في كأس السوبر الإسباني في جدة

(MENAFN
) سيبدأ ريال مدريد
حملته في كأس السوبر الإسباني في جدة، المملكة العربية السعودية، بملاقاة مايوركا، بهدف إضافة لقب آخر إلى خزائنه, سيتقابل الفائز في هذه المباراة مع الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في النهائي يوم الأحد الموافق12 يناير, ويدخل ريال مدريد المباراة في حالة رائعة بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات
له، بما في ذلك الفوز 2-1 على فالنسيا في مباراة
مؤجلة من الدوري
الإسباني، مما دفعه إلى صدارة الدوري, كما حقق فوزاً عريضاً 5-0 على ديبورتيفا مينيرا في كأس الملك, ومع ذلك، لا يزال الفريق يفتقد لعدد من اللاعبين الأساسيين مثل إيدر ميليتاو وداني كارفاخال وديفيد ألابا بسبب الإصابات, من المتوقع أن يبدأ الفرنسي كيليان مبابي، الذي شارك كبديل في مباراة ديبورتيفا مينيرا، بينما من المرجح أن يحتفظ كارلو أنشيلوتي بالنجم التركي الشاب أردا غولر في التشكيلة الأساسية بعد تألقه بتسجيل هدفين في المباراة الأخيرة.
ومن جهة أخرى، يسعى فريق مايوركا، وصيف بطل كأس الملك في الموسم الماضي، لاستعادة الثقة بعد هزيمة ثقيلة 3-0 أمام فريق بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة في كأس الملك, ورغم فوزه في مباراتين متتاليتين في الدوري الإسباني في نهاية عام 2024، إلا أن مايوركا يواجه تحدياً صعباً أمام ريال مدريد, تحت قيادة المدرب خافيير أراساتي، عانى مايوركا من مشاكل في المباريات خارج أرضه، حيث خسر أربع من آخر ست مباريات له في جميع المسابقات, كما أن سجله الأخير ضد ريال مدريد مقلق، حيث فاز مرة واحدة فقط منذ أكتوبر 2019، رغم أنه تعادل 1-1 مع ريال في أغسطس, سيفتقد مايوركا لوجود سامو كوستا بسبب إصابة في عضلة الساق، لكن اللاعب السابق في فياريال، مانو مورلانيس، سيعود إلى تشكيلة الفريق بعد انتهاء عقوبته.
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