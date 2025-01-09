خبير: أوكرانيا تستخدم مسيرات جوية زراعية خلال القتال قرب فولتشانسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية المتمركزة قرب ليبتسي وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف كثفت استخدام المسيرات الجوية الزراعية المحولة لأغراض عسكرية.وأضاف الخبير: "على محور ليبتسي- فولتشانسك، زاد المسلحون الأوكرانيون من استخدام الطائرات الزراعية الثقيلة بدون طيار المحولة لأغراض عسكرية. ويتم في معظم الحالات تحديث هذه المسيرات عن طريق تزويدها بمعدات تحكم واتصالات أكثر حداثة، وقادرة على مقاومة أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. ويتم تزويد هذه المسيرات كذلك بأجهزة بصريات حديثة تعمل في نطاقات مختلفة".ووفقا للخبير، تستخدم القوات الأوكرانية بشكل أساسي هذه المسيرات المحسنة متعددة المراوح والمسماة "بابا ياغا"، في فترة الليل.



وأوضح ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية وبهدف تعقيد عملية اكتشاف وتدمير هذه الطائرات بدون طيار المتقدمة، تحاول إبقاءها على ارتفاع 100 متر أو أكثر عند إطلاقها.



وبهدف التشويش، قبل إطلاق مسيرات "بابا ياغا"، يستخدم العدو غالبا طائرات استطلاع بدون طيار أصغر حجما وأكثر قدرة على المناورة.



ويذكر أن مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية الثقيلة يمكن أن تعمل بشكل مستقل على مسافة 12 كيلومترا وتحمل ذخيرتي هاون عيار 120 ملم. وتخصص لمكافحة المدرعات الخفيفة والمشاة. وهي عبارة عن درون سداسي المراوح ومزود بأجهزة الملاحة الفضائية "ستارلينك" وكاميرا حرارية تمكنها من العمل ليلا.

RT