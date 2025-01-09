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خلال 10 دقائق .. زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا

1/9/2025 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بُعد 23 كيلومتراً شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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